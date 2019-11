Winterpret organiseert fuif voor 400ste verjaardag van Manneken Pis JCV

08 november 2019

12u29 0 Brussel De 19de editie van Winterpret zal rond Manneken Pis draaien. De “grootste kleine Brusselaar” viert zijn 400ste verjaardag en dat wordt gevierd met onder meer een speciaal verjaardagsfeest op de Grote Markt.

De Brusselse kerstmarkt trekt elk jaar meer dan 2 miljoen mensen naar de hoofdstad en is daarmee met afstand het best bezochte evenement in de hoofdstad. Niet verwonderlijk dat de Stad Brussel dan zijn beste beentje voorzet.

Centrale figuur dit jaar is Manneken pis. Op 19 december is het exact 400 jaar geleden dat het beeldje aan de Stad Brussel overhandigd werd en dat wordt gevierd. Er zal dan een fuif zijn met dj Daddy K en een MNM-dj op de Grote Markt. Voor de verjaardag mogen de scholen van de Stad Brussel meedoen aan een ontwerpwedstrijd voor een nieuw kostuum voor het kleinste ketje.

Winterpret loopt dit jaar van vrijdag 29 november tot zondag 5 januari. Alle traditionele elementen zijn weer van de partij: de ijspiste en het reuzenrad op de Vismarkt, een groot klank- en lichtspektakel op de Grote Markt en de meer dan 200 kraampjes met hapjes en drankjes. Op het Muntplein is er voor de tweede keer The Dome, waar je kennis kan maken met een hightechvoorstelling van 360 graden.

Winterrpop

Kinderen en hun ouders worden dit jaar in de watten gelegd op en rond het Sint-Katelijneplein. Daar zijn allerlei activiteiten voor kinderen. Zelfs voor de allerkleinsten, zij kunnen terecht in de Antenne voor het Jonge Kind vlakbij de Zwarte Toren.

Wie niet tot in het centrum raakt, kan opnieuw een bezoek brengen aan Winterpop. Dit jaar komt het evenement gedurende vier opeenvolgende weekends naar het Ambiorixsquare, de Marollen, Neder-Over-Heembeek en Laken.

De Stad Brussel wil zoveel mogelijk mensen zover krijgen om met het openbaar vervoer of de fiets naar Brussel te komen en voorziet dan ook heel wat maatregelen. Zo worden er in de fietsparkings van Beurs en De Brouckère extra plaatsen vrijgemaakt. De Stad raadt automobilisten aan om gebruik te maken van overstapparkings zoals die aan Delta of op de Heizel. Wie een step gebruikt moet die tijdens winterpret ook achterlaten in speciale parkeerzones.