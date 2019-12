Winterpret opent met veel ‘oh’s en ah’s’ (en tandengeknars voor wie met de auto kwam) MKV

30 november 2019

18u41 0 Brussel Meer dan tweehonderd kraampjes, badend in het licht van ontelbare lampjes. Dan weet je: Winterpret is geopend! En jij niet alleen, te oordelen naar de grote opkomst afgelopen vrijdag. Maar waar het in de binnenstad gezelligheid troef was, was het tandenknarsen op de kleine ring. Daar kon het verkeer weinig meer doen dan stilstaan.

Het was vrijdagavond aftellen naar 18 uur, het moment waarop de lichtjes in de kerstboom op de Grote Markt ingeschakeld werden en Winterpret officieel geopend werd. Dat ging gepaard met een luid applaus van de talrijk opgedaagde bezoekers. Die kregen nog een heus klank- en lichtspektakel om de oren geslagen, en trokken vervolgens de straten van de binnenstad in voor een portie onvervalste kerstsfeer — met naast feeëriek verlichte figuren ook een Manneke Pis in aangepaste outfit.

De kerstmarkt, goed voor zowat tweehonderd kraampjes, pakt ook dit jaar weer uit met enkele klassiekers. Zo zou winters Brussel nooit hetzelfde zijn zonder reuzenrad, geflankeerd door de indoor ijspiste. Op de site, die onder meer de Grote Markt, Vismarkt en Sint-Katelijneplein omvat, vind je voorts ook draaimolens en The Dome.

Waanzinnige projecties

Dat laatste is een beeldkoepel die 360 graden aan projectie biedt, te vinden op het Muntplein. Je kan er in staan of liggen, en educatieve tot ludieke tekenfilms in waanzinnige projecties op je af laten komen, met thema’s als het milieu, dieren, wetenschap voor kinderen, en meer. Voorts kan je er ook terecht voor allerhande workshops.

In de komende dagen en weken wordt het publiek er ook getrakteerd op feestelijke fanfares, de Brussels Vintage Markt, lichtstoeten en tal van straatartiesten. Al kan je natuurlijk ook altijd genieten van een heerlijk glaasje glühwein of jenever, iets wat vele bezoekers zich vrijdag geen twee keer lieten zeggen. De opening van Winterland mag dan ook een succes genoemd worden, met vele duizenden sfeergenieters.

Muurvast op kleine ring

Al moet gezegd: het was die eerste avond vooral gezellig voor wie zonder wagen naar de hoofdstad afgezakt was. Op de kleine ring stond het verkeer immers muurvast, waarna de binnenstad al snel volgde. De kaart kleurde volledig rood ter hoogte van de Hallepoort, langs het kanaal en de tunnels ter hoogte van Brouckère. Wie de pech had op de Pachecolaan aan te moeten schuiven, deed daar al snel 45 minuten over 500 meter.

Woordvoerster van politiezone Brussel Ilse Van de Keere laat weten dat personeel wordt ingezet op en rond de markt. “Zowel politieagenten in uniform als in burger zijn aanwezig op de Kerstmarkt en Winterpret. Daarnaast zijn er ook extra mensen ingezet op mobiliteit. Zij moeten gedurende heel de periode het verkeer in goede banen te leiden op punten als het Muntplein en aan De Brouckère.” De nood is daar nu groter gezien Winterpret uitbreidde t.o.v. voorgaande jaren.

Wie graag meer informatie heeft over het verdere verloop van Winterland, kan terecht op www.brussel.be/winterpret-en-kerstmarkt raadplegen. Brussel blijft nog tot 5 januari ondergedompeld in eindejaarssfeer.