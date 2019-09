Winkeluitbater wordt al zes maanden opeenvolgend overvallen: “Soms staan ze hier met een mes, soms met een Kalashnikov” SHVM

27 september 2019

18u00 0 Brussel Woensdagochtend omstreeks 4 uur kreeg zaakvoerder Arsam Zohrevand inbrekers over de vloer in zijn Louis-Delhaizewinkel, gelegen in de Quai des Péniches in Brussel. Volgens de winkeluitbater is het niet de eerste keer dat hij met een inbraak geconfronteerd wordt. “Mijn winkel wordt nu ‘the victim shop’ genoemd.”

Afgelopen woensdag kreeg het slachtoffer een melding van zijn broer dat er ingebroken werd in de winkel. Op dat moment belde hij meteen naar de politie, die onmiddellijk ter plaatse kwam. “Bij aankomst zag ik dat de dieven het glas van de voordeur stukgeslagen hadden om zich op die manier toegang te verlenen tot de winkel. Binnen was het een grote rommel. Mijn kassa werd op de grond gesmeten, samen met wat pakjes sigaretten. Puur vandalisme. Dat is toch niet nodig?”

De politie vertelde volgens Arsam dat ze op dat moment niet veel voor hem konden betekenen. “Ik kreeg te horen dat ik mijn winkel maar beter had moeten beschermen”, zegt hij. “De agenten raadden me aan te wachten op het labo, die pas om 10 uur ter plaatse konden komen. Daar zat ik dan zes uur lang alleen in mijn winkel zonder voordeur.”

Kalashnikov

Ook afgelopen zaterdag kwam er nog een overvaller over de vloer. Hij parkeerde zijn wagen voor de winkel, stapte uit met een mes en begaf zich meteen naar de kassa om vervolgens de kassiersters te bedreigen met het mes om zo de inhoud van de kassa op te eisen. “De vrouwen waren zo in shock, dat ze niets zeiden en braaf hun handen omhoog hielden.” De dieven gingen toen aan de haal met zo’n 600 euro. Sinds die gebeurtenis durven de slachtoffers niet meer naar de winkel komen.

Volgens hem zouden de dieven iedere keer een ander wapen meebrengen. “De ene maand is het een mes, de andere maand een Kalashnikov. Je kan je niet inbeelden hoeveel wapens die mannen hebben.”

Hoe lang nog?

Arsam is de wanhoop nabij. In maart kreeg hij de eerste keer te maken met een gewelddadige overval waarbij hij bedreigd werd met een wapen. Het slachtoffer verdedigde zich en de daders gingen lopen. Het zou zeker ook niet de laatste keer zijn. “Ik kan niet meer”, zegt hij. “Er zijn nog steeds geen oplossingen in zicht. Hoe lang moet dit nog doorgaan?”

The victim shop

De zaakvoerder meent dat de dieven het op hem gemunt hebben. “Door de werken rondom, is de winkel nogal geïsoleerd . Er komen minder klanten over de vloer en daarom denken ze dat het makkelijker is om hier te komen stelen.” Sinds de gebeurtenissen verloor Arsam al 35 procent van zijn cliënteel. “Vrouwen en bejaarden durven zich niet meer in mijn winkel te begeven.” De winkel kreeg door de overvallen de bijnaam ‘The victim shop’.

Naar eigen zeggen wordt het een gewoonte om beroofd te worden. Hij is er zeker van dat de daders, waarvan hij denkt steeds dezelfde te zijn, hem nauwlettend in de gaten houden en weten ze wanneer hij de winkel opent en sluit. Maar aan stoppen denkt het slachtoffer niet. “Ik heb er zo veel geld in gestoken. De winkel is zoals mijn kind en wil ik niet opgeven. Langs de andere kant ben ik pompaf van de stress. Ik sta er nu ook alleen voor. Deze maand waren het twee incidenten. Wat zal het volgende maand zijn?”

Onzichtbaarheid

De politie Brussel begrijpt de reactie en frustraties van de man. “Hij voelt zich in de steek gelaten. Het gaat hier uiteraard ook om iets dramatisch. Maar we willen vooral meegeven dat we echt met de zaak bezig zijn. Dat doen we door onder andere meer te patrouilleren en intern bewakingsbeelden uit te sturen naar de verschillende zones. En we beseffen dat we onze acties meer moeten tonen aan de bezorgde burger.”