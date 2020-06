Winkelcentrum Docks positief over eerste maand na heropening: “Minder bezoekers, maar meer aankopen” JCV

11 juni 2020

15u22 0 Brussel Het is exact een maand geleden dat de winkeliers de deuren van hun zaken opnieuw mochten openen na de lockdown. In winkelcentrum Docks Bruxsel is die eerste maand alvast vlot verlopen, hoewel er minder bezoekers waren. “Mensen blijven minder lang, maar kopen gerichter en zoeken zaken op met een breed aanbod”, zegt directeur Mathias Blot.

Net zoals alle winkelomgevingen is ook Docks veranderd door de coronacrisis. “Maar onze bezoekers hebben zich goed aangepast”, zegt Blot. “Het hielp dat ze al eerder op de hoogte waren van de veiligheidsregels, voor we opnieuw open gingen. Iedereen heeft dan ook zijn gedrag aangepast. Zo zien we veel minder groepen, de mensen komen alleen of per twee winkelen.”

Dat betekent minder bezoekers, tot 18 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. “Maar daarbij zijn wel twee keer zoveel mensen die effectief iets kopen, en hun winkelmandje zit doorgaans ook voller”, zegt Blot. “Je ziet dat mensen winkels opzoeken met een breed aanbod, bijvoorbeeld kleding voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Dat speelt in de kaart van de grotere winkels en merken. Bij boetieks die bijvoorbeeld alleen dameskledij aanbieden, is er wel een sterke achteruitgang.”

Drukke maandag

Niet alleen kopen mensen meer per bezoek, ze hebben ook op andere gebieden hun gedrag aangepast. “Zaterdag is traditioneel onze drukste dag, maar net daar zien we nu een daling, terwijl maandag en dinsdag drukker werden”, zegt Blot. “Mensen vermijden kiezen bewust momenten waarop het minder druk is. Al denk ik ook dat ze nu die mogelijkheid hebben omdat er nog zoveel aan telewerk wordt gedaan.”

Volgens Docks zijn ook bepaalde producten zeer in rek. “Kinderkleding bijvoorbeeld”, zegt Blot. “De kinderen zijn tijdens de lockdown flink gegroeid en hebben nu nieuwe kleren nodig. Ook alles wat met sport te maken heeft verkoopt goed, zeker fietsen. Bij televisies zijn we hetzelfde. Mensen hebben tijdens de lockdown bepaalde dingen in hun leven geëvalueerd en doen nu bewust aankopen om daar iets aan te doen.”

Ondanks de crisis is er in Docks voorlopig nog geen enkele zaak over de kop gegaan. “We hebben wel moeilijkheden gehad, maar we hebben ook de huur voor de getroffen periode kwijtgescholden”, zegt Blot. “Al bij al ben ik positief over deze eerste maand. Als ik rond kijk, denk ik ook dat we het beter doen dan de andere shoppingcentrums in de hoofdstad. Bovendien mag nu ook de horeca open. Het is nog te vroeg voor cijfers, maar de zaken waren deze week al aardig gevuld.”