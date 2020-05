Winkelcentrum City 2: “45 procent van normale aantal klanten gezien” JCV

11 mei 2020

17u52 0 Brussel Niet alleen op de Nieuwstraat daagden shoppers op. Het winkelcentrum City 2 zag ongeveer 45 procent van zijn normale aantal bezoekers over de vloer komen.

Net als op straat waren in City 2 de ketens in trek, met Zara en Fnac als voorbeelden. “Het aantal klanten ligt in de lijn van wat we hadden gehoopt”, zegt Sam Perneel, Head of Asset Management Retail bij AG Real Estate, de eigenaar van het centrum. “Nu tellen we 45 procent van het normale aantal klanten. Misschien gaan we later op de week naar de helft. Deze eerste resultaten stemmen overeen met we zien in andere centra in Duitsland en Nederlands, die eerder al opnieuw open gingen.”

In het winkelcentrum waren ook zo goed als alle winkels opnieuw open. “Dat stemt ons positief”, buiten de horeca, die nog niet open mogen, bleven er slechts een drietal zaken dicht. Een daarvan is een reisbureau, dat nu nog niet veel kan verkopen. Je merkt ook dat er een positieve vibe is bij de handelaars dat ze al die tijd hun winkel weer kunnen openen.”