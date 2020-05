Winkelcentra bereiden zich voor op heropening: “Veel klanten kennen de regels al” JCV

07 mei 2020

14u52 0 Brussel De heropening van de winkels maandag betekent ook een serieuze uitdaging voor de shoppingcentra. Bij Docks Bruxsel hebben ze in ieder geval een zwik van maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. “Ik verwacht dat het vlot zal lopen, de mensen hebben zich al aangepast aan de nieuwe regels”, zegt directeur Mathias Blot.

Een shoppingcentrum opnieuw opstarten is een hele uitdaging, die donderdag al van start ging. “Uiteraard hebben we signalisatie op de grond en distributeurs van handgel voorzien”, zegt Blot. “We zullen de winkel ook verluchten met buitenlucht in plaats van via de airconditioning. Zo krijg je hetzelfde effect als buiten winkelen. Het belangrijkste is dat zowel het personeel als de klanten veilig zijn.”

In tegenstelling tot een winkelstraat moeten shopppingcentra 10 vierkante meter per klant voorzien. “We laten maximaal 4.800 mensen tegelijkertijd toe”, zegt Blot. “Zo voorzien we wat meer ruimte per klant dan verplicht is. Het aantal klanten houden we in de gaten via een elektronisch toezichtsysteem. Als er te veel mensen zijn, zullen we triëren aan de ingang. Aan de ingang zullen we wel controleren of mensen niet in groep komen winkelen.”

Wachtrijen

Een overrompeling verwacht Blot niet op maandag. “Onze groep heeft ook shoppingcentra in Denemarken en Duitsland, die al uit lockdown zijn”, zegt hij. “Daar zien we dat er minder klanten zijn, maar dat ze zeer gericht komen winkelen. Minder windowshopping dus. Bovendien is onze maximumcapaciteit groter dan het aantal dat we op een gebruikelijke dag te verwerken krijgen. Ik denk dat alles ordelijk zal verlopen. Mensen passen zich snel aan en ze kennen de nieuwe regels van de wachtrijen al van in de supermarkten.”

Bij de winkels in Docks zijn voorlopig nog geen faillissementen. “We hebben dan ook beslist om de huur kwijt te schelden”, zegt Blot. “We denken liever op lange termijn. Bovendien beginnen er drie nieuwe boetieks met werken in hun zaak en hebben we aanvragen voor enkele pop-upwinkels.”

Uv-stralen

Ook bij de winkels zelf verandert er heel wat. “Ons personeel zal plexiglas bescherming dragen”, zegt Griet Brantegem van Samsung, die hun Experience Store in Docks hebben. “Bovendien zijn er handschoenen voor de klanten die een toestel willen uittesten. De toestellen die binnenkomen voor een herstelling gaan we dan weer ontsmetten met Uv-stralen.”

De beheerders van shoppingcentrum City 2 lieten al weten dat er bij hen ook gelijkaardige maatregelen komen, al wordt daar ook de in- en de uitgang van elkaar gescheiden. Bij Docks bekijken ze alvast hoe de eerste week zal verlopen. “We zullen ons sowieso nog moeten aanpassen naarmate de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad nog zullen veranderen”, zegt Mathias Blot.