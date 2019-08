Wilg Gaston toch gekapt, actievoerster opgepakt JCV

16 augustus 2019

16u30 0 Brussel Het protest van de buurtbewoners mocht niet baten. ‘Gaston’, de schietwilg die al meer dan 100 jaar langs de De Rivierendreef in Jette staat, is vrijdag neergehaald. De boom moet wijken voor de bouw van een appartementencomplex.

In Jette was nochtans een actie op poten gezet tegen de kap van de boom. Actievoerster Inès Pairée ketende zich vrijdagmorgen symbolisch vast aan de boom. Zij werd door de politie opgepakt en administratief aangehouden zolang de kap van de boom aan de gang was. Dat bevestigt de politie van de zone West. Pas rond de middag was ze weer op vrije voeten.

Ondertussen gingen werklieden voort met het omhalen van de boom. De gemeente Jette had daarvoor een kapvergunning op zak.

Donderdag hadden buurtbewoners ook al actie gevoerd tegen de kap van de boom. Volgens de wijk zorgde de boom voor hoognodig groen in de wijk en behoorde hij tot het collectieve erfgoed. De boom zou tot 120 jaar oud geworden zijn en was 25 meter hoog. De naam ‘Gaston’ had hij van de actievoerders meegekregen.

