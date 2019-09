Wijkagent met verborgen camera gefilmd terwijl hij zich zou laten omkopen om schijnhuwelijken te laten passeren WHW

04 september 2019

18u29 0 Brussel Een agent van de zone Brussel-West riskeert 18 maanden cel met uitstel. De man wordt ervan beschuldigd zich te hebben laten omkopen om schijnhuwelijken door de vingers te zien. De zaak kwam aan het licht nadat de wijkagent door een verborgen camera werd gefilmd. De man ontkent dat hij corrupt is en vraagt de vrijspraak.

De bal ging vier jaar geleden aan het rollen toen de Franstalige commerciële omroep RTL beelden liet zien waarop een wijkagent van de politiezone Brussel onderhandelde met een koppel om een schijnhuwelijk door de vingers te zien. De man zou geld hebben gevraagd om diensten te leveren om het schijnhuwelijk geloofwaardiger te maken. Het parket van Brussel opende op basis van de televisiereportage een onderzoek tegen de wijkagent. Die moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank verantwoorden, onder meer op verdenking van passieve corruptie.

Beelden worden betwist

De verdediging gin resoluut voor de vrijspraak. Vooral de beelden was een twistpunt. Eerder trachtte de verdediging al om de video te weren uit het dossier omdat die niet rechtsgeldig zou zijn, maar daar ging de rechtbank niet op in. “Iemand filmen zonder zijn medeweten is een strafbaar feit”, aldus de Béco. “De rechter heeft dat erkend, maar wilde de video toch als bewijsmateriaal gebruiken op het proces vandaag. Op basis van de huidige wetgeving kan dat, maar ik blijf daar een groot probleem mee hebben.” Dit is volgens de verdediging echter niet alles. “Bovendien is deze video gemaakt door mensen die een troebele rol hebben in dit dossier. Die mensen hebben zelf vaak gelogen in dit dossier en hebben die beelden pas jaren later overgemaakt aan de politie en aan een tv-zender die de beelden in hun journaal heeft getoond, nog vooraleer er een onderzoek was geopend. Dat is geen serene of normale start van een onderzoek”, aldus de Béco

Vlekkeloze carrière

De beklaagde werkt voorlopig nog steeds bij de politie. “Hij is 55 jaar en heeft een vlekkeloze carrière achter de rug. Hij heeft nog altijd het vertrouwen van zijn oversten. Ik vraag de vrijspraak van mijn cliënt, minstens op grond van twijfel. Ik weet dat die video tegen hem spreekt, maar in de rest van het dossier is er maar weinig objectieve bevestiging gekomen van wat die video doet denken.” Uitspraak eind deze maand.