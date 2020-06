Wielerwedstrijd BXL Tour wordt uitgesteld tot september JCV

21 juni 2020

13u43

Bron: Belga 0 Brussel De BXL Tour, de wielerwedstrijd van veertig kilometer in de straten van Brussel, wordt uitgesteld tot 13 september. Dat maakte de Stad Brussel zondag bekend. De hoofdstad wijt het uitstel aan de “huidige gezondheidscontext en de regels die daarrond gelden”. Oorspronkelijk was het evenement voorzien voor vorige week zondag.

“De huidige situatie heeft de Stad Brussel ertoe aangezet om de vierde editie van dit leuke sportieve evenement met enkele maanden uit te stellen”, legde de Stad Brussel uit. “Sinds vier jaar is de BXL Tour een niet te missen evenement voor Brusselse fietsers, en deze editie zal geen uitzondering op de regel zijn. We willen het natuurlijk gezellig houden, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Nog meer dan anders biedt dit gebeuren ook een kans om de zachte mobiliteit aan te moedigen, en om ons de stad opnieuw toe te eigenen”, onderstreepte Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.

Vervoersmiddel bij uitstek

Benoit Hellings, Eerste Schepen en Schepen van Klimaat en Sport, voegt eraan toe: “Een van de dingen die duidelijk naar voor zijn gekomen tijdens de lockdown is het belang van de fiets in onze steden. De fietswinkels werden overrompeld. Veel mensen zijn zich weer bewust geworden van het gemak van de fiets als vervoermiddel en hebben het plezier van het gebruik ervan herontdekt. De fiets wordt het transportmiddel bij uitstek in postcoronasteden.”

Deelnemers die zich al hadden ingeschreven, maar niet kunnen deelnemen op 13 september, zullen volledig terugbetaald worden.