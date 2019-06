Wielerliefhebbers leggen nu al deel van tijdrit Ronde van Frankrijk af Robby Dierickx

16 juni 2019

14u21 0 Brussel Egan Bernal, Geraint Thomas en Tom Dumoulin staan pas op 7 juli aan de start op het Paleizenplein in Brussel, maar enkele duizenden wielerliefhebbers konden een deel van de ploegentijdrit van de Tour de France zondag al afleggen dankzij de derde editie van de BXL Tour. De verkeerschaos die er was bij de eerste editie, bleef net als vorig jaar uit.

Niemand minder dan Eddy Merckx, die exact vijftig jaar geleden zijn eerste Tour de France won, gaf om 9.30 uur het startschot van de ‘Masters’-wedstrijd (60 kilometer). Een uurtje later deed hij hetzelfde voor de ‘Cyclo’-categorie (40 kilometer). Het parcours van beide ritten kwam grotendeels overeen met de ploegentijdrit van de Ronde van Frankrijk die op zondag 7 juli, een dag na de openingsetappe, in onze hoofdstad georganiseerd wordt. De aankomst was aan de Dikkelindelaan, vlakbij het Atomium. Daar deelde Eddy Merckx niet alleen trofeeën uit, maar stonden ook heel wat activiteiten gepland. Zo kon iedereen er zijn fiets laten herstellen of personaliseren. Ook de opvallende tentoonstelling van fietsen in bamboe lokte veel volk. Bezoekers konden er tot slot ook de elektrische step uitproberen.

Twee jaar geleden zorgde de BXL Tour nog voor heel wat verkeersproblemen in Brussel. Vorig jaar bleef die chaos uit en ook zondag waren er geen noemenswaardige problemen ondanks dat verscheidene straten en tunnel urenlang afgesloten werden.