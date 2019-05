Wie verloor zijn kangoeroe op de Brusselse Ring? Politie lanceert opsporingsbericht JCV

30 mei 2019

15u38 72 Brussel Vreemd zicht op de Brusselse Ring afgelopen dinsdagnacht: een aantal chauffeurs spotten toen een kangoeroe ter hoogte van Groot-Bijgaarden. Het dier werd gevangen door de politie en wacht nu in een opvangcentrum op zijn eigenaar.

Verschillende getuigen meldden de kangoeroe terwijl die een wandelingetje maakte op de Brusselse Ring. Volgens RTL Info werden er verschillende politieploegen uitgestuurd om het dier te vangen.

Met succes, want de kangoeroe zit nu in opvangcentrum L’Arche in Bousval. “De politie van de zone Zuid heeft hem hier binnengebracht”, zegt Bernard Daune van L’Arche. “Het is een jong dier van ongeveer anderhalf jaar oud. Het beestje verkeert in goede gezondheid en hij eet goed.”

Het dier blijft nu in het opvangcentrum tot zijn eigenaar iets van zich laat horen. “Waarschijnlijk zat het dier in een kooi met een lage omheining”, zegt Daune. “Als ze schrikken, springen ze makkelijk 2 meter hoog. En dan zijn ze weg natuurlijk. In Australië is dit dagelijkse kost, maar hier zien we dat toch minder. Het is wel geen toeval dat hij ’s nachts is gevangen. Ze verplaatsen zich vooral in het duister.”