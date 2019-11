Wie herkent daders van gewapende overval op winkel Metro? SHVM

26 november 2019

09u44 1 Brussel Twee mannen hebben op vrijdag 17 mei 2019 omstreeks 18u50 een gewapende overval gepleegd op de winkel Metro aan de Werkhuizenkaai in Brussel.

Twee mannen komen op het einde van de dag de winkel binnen. Ze nemen een winkelwagentje en gaan via de poortjes naar binnen. Gedurende een hele tijd wandelen ze door de gangen, waar ze zich uiteindelijk verstoppen om de sluiting van de winkel af te wachten. Als een werknemer naar zijn bureau gaat, wordt hij verrast door de twee gewapende personen. De overvallers bedreigen hem en eisen het geld dat in de kluis zit. Enkele minuten later nemen de daders de vlucht in de richting van de Akenkaai.

Beschrijving

De eerste dader had een geweer. Hij is ongeveer 1m75 lang. Hij heeft een mediterraan uiterlijk en is mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas, een hemd met rode en witte ruiten en een zwarte pet.

De tweede dader had een mes als wapen. Hij heeft ook een mediterraan uiterlijk en is groter dan zijn kompaan. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkerblauwe jeans, een grijze donsjas met kap met bont en een zwarte pet.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu