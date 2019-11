Weyts belooft investeringen in Brussels onderwijs JCV

06 november 2019

11u45

Bron: Belga 0 Brussel Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil blijven investeren in het Nderlandstalig Onderwijs in Brussel. Er ligt 4,5 miljoen euro op tafel om extra schoolplaatsen te voorzien,l volgens de minister het meest nijpende probleem in Brussel.

Weyts bracht woensdag een bezoek aan het bekende Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, waar onder Kroonprinses Elisabeth school liep. Het gebrek aan capaciteit blijft een van de grootste uitdagingen voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en daar wil de Vlaamse regering op blijven inzetten, zegt Weyts.

“Tegen 2020 zal er nog eens 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in extra schoolplaatsen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs”, vertelt minister Weyts. “Maar daarnaast is er nog een totaalbudget van een half miljard euro voor heel Vlaanderen voor investeringen in infrastructuur en dus extra capaciteit. Vanzelfsprekend maakt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel daar ook voor een deel aanspraak op.”

Sterke reputatie

De Vlaamse minister van onderwijs woonde in het 1ste leerjaar een les wiskunde bij en leerde er samen met de leerlingen over de priemgetallen. De minister zag een gedisciplineerde klas die goed Nederlands sprak.

“Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een sterke reputatie en torent uit boven de concurrentie van de Franse gemeenschap. De discipline en de focus op het Nederlands zijn essentiële aloude basiskenmerken die nog goed zitten. Binnen de schoolmuren moet de focus op het Nederlands liggen, want dat is de toegang tot alle andere kennis”, stelt Weyts.

De directrice van het Sint-Jans Berchmanscollege kaartte ook nog een ander probleem aan bij de minister. “Ze vertelde me, en ik kan het bijna niet geloven, dat hier bijvoorbeeld een tekort is aan leraren Frans. We zullen dus ook bekijken of het mogelijk is om een gemakkelijker overgang te voorzien van leerkrachten van de Franse gemeenschap naar het Nederlandstalig onderwijs”, verklaart Weyts.