Wetstraat doet het met twee rijstroken minder tot eind augustus SZM

19 juli 2019

11u10 1 Brussel Door renovatiewerken aan de Wetbrug boven de Etterbeeksesteenweg wordt de Wetstraat versmald tot twee rijstroken. De werken starten van 22 juli tot en met eind augustus. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

In 2017 werd al een eerste deel van de brug boven de Etterbeeksesteenweg gerenoveerd. Toen werden de twee linkerrijvakken afgesloten door de werken. Om de werken aan de brug af te ronden, worden er nu twee rechterrijvakken afgesloten.“De renovatie van de brug gaat telkens door in de zomermaanden, omdat er dan 15 procent minder verkeer is”, meldt Brussel Mobiliteit. Vorige zomer werden de werken wel uitgesteld door de grootschalige herdenking van het einde van WO I.

De werkzaamheden omvatten de volledige renovatie van de bovenzijde van de brug. Met name de voegen, de waterdichting, de relingen en het wegdek worden vernieuwd. Hierdoor zal het verkeer in de Wetstraat tot eind augustus over twee in plaats van de gebruikelijke vier rijstroken moeten. Daarnaast zijn er deze zomer in Brussel ook al werkzaamheden aan de gang in de Leopold II-tunnel en in een deel van de Rogiertunnel.