Werkzoekende Brusselaars lopen warm voor job of stage in het buitenland: “Zeker niet alleen voor hooggeschoolden” JCV

18 december 2019

07u55 3 Brussel 6 van de 10 Brusselse werkzoekenden zijn bereid om een job of een stage te doorlopen in het buitenland en elk jaar zetten ongeveer 350 mensen de stap. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris zet daar ook op in. Floriane Charles koos ook voor een buitenlands avontuur en trok naar Parijs voor een stage. “Je leert er een andere kant van jezelf kennen.”

Floriane trok voor haart stage naar de organisatie Ravad in Parijs. Die helpt LBGT-mensen die het slachtoffer zijn geworden van agressie. “Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd en ik werkte bij een lobbyfirma rond de Europese instellingen”, zegt ze. “Maar dat was niet mijn plaats. Ik wou mensen helpen in het veld. Daarom ben ik zelf met een voorstel naar Actiris gegaan en zij hebben me geholpen.”

Ondertussen is Florian aan de slag als begeleidster bij het Brusselse Samusocial. “Het is duidelijk dat de stage mij geholpen heeft, ook via mijn cv”, zegt ze. “Ik heb er ook een aantal opleidingen gehad en ik heb vrijwilligerswerk gedaan. Je leert dus erg veel bij. En anders dan bij studeren in het buitenland moet je veel meer op je eigen benen staan. Het geeft ook aan je werkgever aan dat je een open geest hebt en dat je buiten je comfortzone durft te stappen.”

Positief verhaal

De stap zetten naar het buitenland lijkt groot, maar bij werkzoekenden is er alvast enthousiasme voor. Een onderzoek van Actiris toont aan dat 6 op de 10 Brusselse werkzoekenden bereid zijn om in het buitenland werkervaring op te doen. Tussen woord en daad ligt dan wel nog een grote afstand, maar toch zetten elk jaar ongeveer 350 Brusselaars de stap naar een job of stage in het buitenland.

Ze kunnen daarbij rekenen op actieve begeleiding van Actiris. “We proberen steeds een goede match tussen werkzoekende en werkgever te vinden”, zegt Jessica Mathy, verantwoordelijke van Actiris International, de dienst die werkzoekenden begeleidt bij hun buitenlands avontuur. “Het staat ook mooi op je cv. We moedigen kandidaten aan om de stap te zetten. In de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat het zowel voor de werkzoekende als voor de werkgever een positief verhaal is.”

Alle profielen

Bij jobs in het buitenland wordt vooral gedacht aan hoogopgeleide expats, maar dat beeld klopt niet. “Iets minder dan de helft heeft maximaal een diploma middelbaar onderwijs”, zegt Mathy. “Wij sturen dan even goed bakkers of mensen die werken op cruiseschepen uit. 47 procent van de mensen die we begeleiden is tussen de 18 en de 30 jaar oud, maar net zo goed hebben we iemand van 61 onder onze vleugels genomen. Op die leeftijd krijg je in België immers niet veel kansen meer.”

Kansen die er in het buitenland wel zijn, zegt Mathy. “Werkaanbiedingen bij buitenlandse bedrijven zijn zeer gevarieerd en vragen om allerlei profielen”, zegt ze. “Bovendien is 80 procent van de contracten voor onbepaalde duur. Een kwart van de mensen krijgt nog eens financiële hulp om hun project een duwtje in de rug te geven.”

Wie kiest voor een buitenlandse stage van minimum zes maanden kan via Actiris een beurs tot 6.914 euro krijgen.