Werkstraf voor veertiger die spuwde naar politie Wouter Hertogs

03 augustus 2020

13u48 0 Brussel Een Tunesische veertiger die politieagenten had bespuwd is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Eén van de agenten had nadien symptomen van COVID-19 gekregen toen ze in quarantaine zat.

Op 28 maart hield de politie in Elsene het voertuig van de 40-jarige man tegen. Die bleek niet alleen aan boord te zitten maar was vergezeld van twee andere personen. Bovendien was de man onder invloed van alcohol en was hij naar eigen zeggen op weg om cannabis te kopen. Bovendien verzette hij zich tegen zijn arrestatie, en schold hij de agenten de huid vol. Ook bespuwde hij hen. Die agenten waren na de feiten in quarantaine geplaatst en één van hen, een 52-jarige vrouw, had tijdens die quarantaine symptomen van COVID-19 ontwikkeld. Omdat er op dat moment te weinig testen voorhanden waren, kon de vrouw uiteindelijk niet getest worden. De Tunesiër zelf gaf slechts een deel van de feiten toe en beweerde zich niet te herinneren dat hij de agenten had bespuwd. Naar eigen zeggen gedraagt hij zich anders nooit op een dergelijke manier. De rechter had deels oren naar zijn verhaal en gaf hem slechts een werkstraf in plaats van de gevorderde celstraf van 1 jaar.