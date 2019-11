Werkstraf voor moeder die schoolbegeleidster aanviel WHW

08 november 2019

13u14 0 Brussel Een vrouw die op 3 september een begeleidster van het Institut des Arts et Métiers (IAM) in Brussel aanviel, is veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur.

Het incident deed zich voor toen de vrouw, de moeder van een leerlinge, zich op de school aanbood om haar dochter opnieuw in te schrijven. De vrouw gedroeg zich daarbij verbaal bijzonder agressief, zodat het personeel haar vroeg de school te verlaten. Daarop wierp de vrouw zich op één van de aanwezigen, een 33-jarige socio-professionele insertiebegeleidster, diende haar verschillende slagen toe en trok aan haar haren en kleren. Het slachtoffer liep bij het incident verschillende blauwe plekken op, maar geen breuken. Ze was zes dagen arbeidsongeschikt. De vrouw werd opgepakt en meteen gedagvaard voor de correctionele rechtbank. De stad Brusse had zich als werkgever van het slachtoffer burgerlijke partij gesteld en kreeg een morele schadevergoeding van 1 euro.