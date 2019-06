Werkstraf voor doodrijder journaliste Bestuurder (20) moet 250 uur gaan werken bij organisatie voor verkeersslachtoffers WHW

21 juni 2019

09u56 3 Brussel De 20-jarige bestuurder die het ongeval veroorzaakte waarbij De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel om het leven kwam, is veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur. Het parket had ‘een voorbeeldstraf’ van 18 maanden cel gevraagd maar de rechter vond een werkstraf geschikter.

Stephanie Verbraekel werd op 7 november 2017 aangereden door een wagen toen ze de Haachtsesteenweg in Schaarbeek overstak. De automobilist was niet onder invloed van alcohol en bleef na het ongeval ter plaatse. Tijdens het onderzoek hield hij steeds vol dat hij niet sneller dan 50 kilometer per uur had gereden. “Mijn uitlaat was stuk en maakte veel lawaai, dat gaf de indruk dat ik sneller reed dan het geval was”, liet hij destijds optekenen. De verkeersdeskundige die het ongeval onderzocht, concludeerde dat de man minstens 80 kilometer per uur reed. Bij de behandeling van zijn dossier vorige maand gaf hij eindelijk toe te snel gereden te hebben. Volgens het parket reed de man 90 kilometer per uur terwijl de snelheid op de steenweg beperkt was tot 50.

Organisatie voor verkeersslachtoffers

Het parket had een effectieve celstraf van 18 maanden gevorderd maar de rechter besloot de verdediging te volgen en een werkstraf van 250 uur en een rijverbod van 4 jaar op te leggen. De werkstraf moet uitgevoerd worden bij een organisatie die zich inzet voor verkeersslachtoffers, en voor de jongeman zijn rijbewijs terugkrijgt, moet hij opnieuw de nodige examens afleggen en een bijkomende opleiding volgen bij Vias institute.