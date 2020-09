Werkstraf van 200 uur voor jongeman die dienstwapen van agent stal tijdens rellen Wouter Hertogs

30 september 2020

20u31 0 Brussel Een negentienjarige jongeman is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur nadat hij tijdens de rellen in Anderlecht in april een dienstwapen van de politie stal. Het parket had eerder nog 42 maanden cel gevorderd maar de rechter vond een werkstraf geschikter gezien zijn jonge leeftijd en blanco strafregister.

Op 10 april overleed in Anderlecht Adil. De jonge Brusselaar was weggevlucht voor een politiecontrole en kwam hierbij in botsing met de dienstwagen van een COVID-politiepatrouille. Hij overleefde de klap niet. Een dag later kwam het in Anderlecht tot rellen. Hierbij kon een van de amokmakers een politiewapen stelen uit het handschoenenkastje van een combi. Daarmee loste hij enkele schoten in de lucht, zonder evenwel iemand te raken. Uiteindelijk gaf de man zichzelf drie dagen later aan, nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid. Het wapen van het type Smith & Wesson dat hij gestolen had, werd begin mei al teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk dankzij een anonieme tipgever. Na anderhalve maand voorhechtenis werd de man onder voorwaarden vrijgelaten. Het Brussels parket wilde hem echter opnieuw achter slot en grendel en vorderde vorige maand een effectieve celstraf van 42 maanden.

De rechtbank vond een effectieve celstraf een te zware straf. “Het gaat hier om zeer ernstige feiten maar de rechtbank houdt ook rekening met de jonge leeftijd en het blanco strafregister van de beklaagde”, aldus de rechter.