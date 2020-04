Werknemersorganisatie Beci: “Overleg nodig bij mobiliteitsmaatregelen” JCV

29 april 2020

16u05 0 Brussel Werkgeversorganisatie Beci is niet te spreken over de “eenzijdige” initiatieven van het Brussels Gewest voor de inrichting van de openbare ruimte en de sluiting van de Leopold II-tunnel. De organisatie hekelt een gebrek aan overleg.

Het Brussels Gewest nam tijdens de coronacrisis een aantal ingrijpende beslissingen voor de mobiliteit. Om de achterstand in de werken op te halen werd de Leopold II-tunnel volledig gesloten, terwijl gemeenten de mogelijkhedi kregen om woonerven en autoluwe zones in te richten. Donderdag werd er dan nog eens 40 kilometer extra fietspad aangekondigd, in de plaats van rij- of parkeerstroken op drukke assen.

Dat de stem van de werkgevers daarin niet gehoord werd, zit Beci hoog. “”Het principe om de openbare ruimte aan te passen zodat in een stedelijk gebied de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd, begrijpen we volkomen. Het is echter opmerkelijk dat de gezondheidscrisis voor sommigen het voorwendsel is om unilaterale initiatieven te nemen, waardoor het belang van overleg en gecoördineerde actie wordt ontkend. Nochtans waarden die door dezelfde besluitvormers normaal hoog in het vaandel worden gedragen”, klinkt het in een open brief van de organisatie.

Beci verwijst ook naar het bekende hotel Metropole, dat vorige week de deuren moest sluiten. Het hotel leed onder de lange werken aan de voetgangerszone aan het de Brouckèreplein. Beci ziet hierin een voorbeeld en wijt die sluiting onder meer aan “een niet-gecoördineerde uitvoering van de voetgangerszone”.

Vertrouwensbreuk

De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat daags na het besluit van de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 4 mei bepaalde bedrijven te laten heropstarten, de aankondiging volgde om de Leopold II-tunnel voor vier maanden te sluiten. “Deze eenzijdige houding is een vertrouwensbreuk van onze politieke besluitvormers”, stelt BECI. “Met 80.000 voertuigen per dag, fungeert deze tunnel niet alleen als belangrijke verkeersas in het interregionaal verkeer, ook vormt het gebruik van het interregionaal openbaar vervoer een grote bezorgdheid bij werkgevers en werknemers in termen van gezondheid om besmetting te voorkomen.”

Bij de mobiliteitsmaatregelen wijst Beci naar de zone 30, die al een hele tijd van kracht is binnen de Kleine Ring en waarop volgens Beci nauwelijks gecontroleerd wordt. “Is dit geen prioriteit in plaats van over te schakelen naar een woonerf?”, vraagt de organisatie zich af.

Volgens het kabinet Van den Brandt is Beci wel degelijk op de hoogte. “Zij zitten in de wervencommissie en daar worden de individuele maatregelen allemaal besproken”, klinkt het.