Werknemers AB InBev-depot in Anderlecht leggen werk neer JMBB

07 september 2020

18u40 0 Brussel Na de corona-uitbraak in de AB InBev-brouwerij in Jupille leggen ook de werknemers van het depot in Anderlecht het werk neer. In Jupille zouden er tien besmettingen geregistreerd zijn.

Behalve de tien covidgevallen zou niemand in de brouwerij in Jupille besmet zijn, laat Ab InBev weten. “Er werden 148 testen uitgevoerd met een grote groep potentieel betrokken collega’s. Het labo bevestigde aan de brouwer dat alle 148 resultaten negatief zijn", reageert woordvoerster Laure Stuyck. Toch wordt er niet gewerkt in het depot in Anderlecht, waar de werknemers instaan voor de distributie van de bieren naar café’s en retailers. De impact op de productie zou voorlopig nihil zijn. Het zou gaan om een soort van solidariteitsactie voor de werknemers in de brouwerij.

Voorzichtig optimistisch

“We zijn voorzichtig optimistisch omdat de bijkomende tests negatief zijn en vertrouwen erop dat onze maatregelen op het vlak van sociale afstand, mondmaskers, handhygiëne en quarantaine effectief zijn”, vervolgt Stuyck. “We betreuren het dat één vakbond onveilige situaties creëert en een blokkade aan de ingang van de brouwerij in plaats van in dialoog te gaan over gezondheid en veiligheid.”

Er wordt ook gesproken over intimidatie vanuit de directie, maar daar wenst AB InBev niet op in te gaan. Later deze week vindt een verzoeningsmoment tussen directie en vakbond plaats.