Werknemer wordt niet betaald...en valt dan maar baas aan met mes: 5 jaar cel Wouter Hertogs

14 september 2020

18u01 0 Brussel Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor een poging doodslag op zijn werkgever. Hij werkte in het zwart voor de man maar deze weigerde hem te betalen. Hierop trok hij gewapend met een mes naar diens woning en viel hij hem aan.

De feiten vonden plaats op 16 juli 2018 in Sint-Lambrechts-Woluwe. De beklaagde had daarvoor in het zwart op een werf gewerkt. Toen er moest betaald worden kwam het slachtoffer echter niet over de brug met het geld. “Wees blij dat ik u niet ga verklikken bij de overheid”, sprak hij tegen de beklaagde, die illegaal in ons land verbleef. De man kon deze vernedering niet verteren en trok gewapend met een mes naar de woning van zijn baas. Daar viel hij hem aan, zonder hem echter zwaar te verwonden. De rechter achtte de feiten bewezen en gaf hem 5 jaar cel.