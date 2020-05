Werkloosheid in Brussel stijgt voor het eerst in meer dan vijf jaar JCV

05 mei 2020

10u31 0 Brussel De coronacrisis zorgt voor de eerste stijging van het aantal werklozen in Brussel na een ononderbroken daling van 65 maanden. Het aantal vacatures dat binnen kwam bij arbeidsbemiddelaar Actiris daalde met 44 procent.

De gevolgen voor de arbeidsmarkt in Brussel door de coronacrisis beginnen voelbaar te worden. Voor het eerst is er, na 65 maanden ononderbroken dalen, opnieuw een stijging van het aantal Brusselse werkzoekenden op jaarbasis. AL blijft de stijging beperkt. In april van dit jaar waren er 340 meer personen werkloos dan in dezelfde maand van 2019.

Voor die werklozen zijn er ook een pak minder werkaanbiedingen. In de loop van de maand april ontving Actiris rechtstreeks 1.677 vacatures. Dat zijn er 1.333 minder dan in april 2019, een daling met meer dan 44 procent. Voor de tweede helft van maart bedroeg de daling al bijna een kwart.