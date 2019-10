Werkloosheid in Brussel daalt verder JCV

02 oktober 2019

14u14 0 Brussel Eind september van dit jaar zat net geen 16 procent van de Brusselaars zonder werk. Dat is een nieuwe daling in vergelijking met 2018.

Dat meldt Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling. Het is al de 59ste opeenvolgende keer dat de werkloosheid daalt in Brussel. In vergelijking met september 2015 zijn er 14.065 mensen minder op zoek naar werk, dat is een daling met 13,6 procent.

Ook de jongerenwerkloosheid daalt, maar blijft hoog met 35,3 procent. Toch is Sinds 2015 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 26,0 procent, of 3.248 jongeren.