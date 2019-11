Werken voor fietsvriendelijke Paleizenstraat begonnen SHVM

29 november 2019

09u19 0 Schaarbeek Vanaf deze week wordt er aan de Paleizenstraat in Schaarbeek en de Stad Brussel gewerkt. Die wordt tegen de lente van 2021 heraangelegd. Er komen afgescheiden fietspaden en bomen. Ook het drukke kruispunt Jules de Trooz wordt heringericht en vereenvoudigd.

Het project omvat de herinrichting van de Paleizenstraat tussen de Jules De Troozsquare en de Van Schoorstraat. Tussen de De Troozsquare en de Paviljoenstraat komen langs beide kanten van de weg fietspaden. De Paleizenstraat wordt opnieuw verbonden met de Jules De Troozsquare en van de square naar de Paleizenstraat toe. De straat wordt in zijn geheel heraangelegd en zal voorzien worden van gescheiden eenrichtingsfietspaden. Daarnaast zullen er nieuwe bomen aangeplant worden. De bestaande parkeerplaatsen zullen behouden blijven.

De Koninginnelaan wordt losgekoppeld van de Jules De Troozsquare. Door dit te doen, zullen alle oude stukken huizenblok kunnen samengevoegd worden om er een kleine, gezellige openbare ruimte van te maken, die via doorlopende voetpaden in verbinding staat met de bebouwing van de Groendreef, de Antwerpsesteenweg en de Koninginnelaan.

De openbare ruimte krijgt een nieuwe indeling, waardoor een beter evenwicht ontstaat tussen de verschillende vervoerswijzen. Dit betekent ook dat de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger worden, met specifieke aandacht voor personen met een beperkte mobiliteit.

Ook de haltes van het openbaar vervoer worden aan de Square heringericht, wat tot een vlottere doorstroming van tram 3 moet leiden. De uitvoering van het project houdt ook in dat de drie rotondes tussen de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de Paviljoenstraat definitief worden.

2021

Bij dit alles wordt rekening gehouden met de herinrichting van het Masuiplein. De herinrichtingswerken zouden in 2021 afgelopen moeten zijn. Wat de impact van de werken zal zijn op het verkeer, is nog niet duidelijk. Vast staat dat vooral de werken aan het kruispunt Jules de Trooz hinder zullen veroorzaken. Die zouden daarom georganiseerd worden in de zomervakantie.