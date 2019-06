Werken aan nieuwe politie- en brandweerschool zijn gestart JCV

17u11 0 Brussel Citydev.brussels start met de werken aan Brusafe, de toekomstige Gewestelijke School voor de Veiligheids , Preventie- en Hulpdienstberoepen. Die komt er op de Blue Star-site in Haren, langs de Haachtsesteenweg. De school gaat eind dit jaar open in voorlopige lokalen.

In Brusafe komen op termijn vier verschillende scholen samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor de Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Door samen te trainen moeten de hulpdiensten beter op de hoogte zijn van elkaars methodes en kunnen ze noodsituaties efficiënter aanpakken.

Nieuwbouw

De werken aan de site zijn nu gestart. In een eerste fase worden drie gebouwen aan de kant van de Leopold III-laan heringericht zodat de school er eind dit jaar haar intrek kan nemen. Daarna gaan de drie gebouwen langs de kant van de Haachtsesteenweg tegen de vlakte zodat er een volledige nieuwbouw kan komen voor de school. Eens die af is worden ook de eerste drie gebouwen gesloopt zodat de school nog meer ruimte krijgt.

“Er is een nijpend tekort aan opleidingsinfrastructuur voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, dat dringend moet worden opgevangen”, aldus citydev.brussels. “Daarom hebben we ervoor gekozen een aantal gebouwen deels herin te richten zodat de school al dit jaar een onderkomen heeft. Drie van de betrokken scholen moeten op verschillende sites ruimte huren in Brussel en zelfs daarbuiten.”