Werken aan nieuwe brug over kanaal zijn gestart

04 september 2019

10u28 0 Brussel De bouw van de nieuwe Suzan Danielbrug, tussen de Havenlaan en de Simon Bolivarlaan is gestart. Dat laat Beliris, de bouwheer van de federale overheid in Brussel, weten. Tegen de lente van volgend jaar moet de brug klaar zijn.

De brug zal uit drie delen bestaan: een centraal brugdek van 60 meter over het kanaal en twee aanbruggen van 30 meter over de kaaien. De brug zal alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

“Dit project is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de site Thurn & Taxis en de recreatieve zone van de Haven van Brussel”, zo laat Beliris weten. “Er werd zowel aandacht besteed aan het comfort en de veiligheid van de actieve weggebruikers, als aan het openbaar vervoer.” Om het fietsers makkelijker te maken wordt bijvoorbeeld de hellingsgraad van de brug beperkt.

De brug zorgt voor een directe verbinding tussen het Noordstation en de site van Thurn & Taxis, waardoor de verschillende havenbedrijven beter bereikbaar worden. Als ze af is zal de brug een mooi zicht bieden op het toekomstige park aan de materialenkaai.

De naam van de brug werd afgelopen zomer gekozen na een verkiezing door de burgers. Het voorstel voor Suzan Daniel, een bekende Brusselse holebi-activiste, haal de het toen. Daniel, echte naam Suzanne De Pues, stichtte in 1953 de eerste volwaardige holebi-beweging in België. Als vrouw was dat des te uitzonderlijk aangezien zulke bewegingen toen door mannen werden gedomineerd. Andere opties voor de naam van de brug waren de Zinnekesbrug, de Pont d’ici tot ginderbrug, de Agnès Vardabrug en de 22 maartbrug, maar die haalden het dus niet.

De brug moet in de lente van 2021 af zijn en kost in totaal 6,75 miljoen euro.