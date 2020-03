Werken aan nieuw metrostation Toots Tielemans gestart: “Nodig want de tram kan niet nog meer volk vervoeren” JCV

06 maart 2020

14u17 3 Brussel De trams op de Noord-Zuidverbinding in Brussel zitten propvol. Binnen enkele jaren dreigt de verzadiging. Daarom worden zij binnen enkele jaren vervangen door een volwaardige metro. De MIVB en Beliris beginnen daarom ook met de aanleg van het gloednieuwe metrostation Toots Tielemans, onder de Stalingradlaan.

Het project maakt deel uit van de nieuwe metrolijn 3. Die moet op termijn de haltes Bordet in Evere en Albert in Vorst met elkaar verbinden. Vandaag rijden er tussen Albert en het Noordstation al enkele drukbezette tramlijnen. “Maar daar zien we het aantal reizigers elk jaar met 10 procent stijgen en we kunnen nu al geen extra trams meer inleggen”, zegt Carlos Van Hove, die Program Director is voor de nieuwe metro tussen Noord en Albert. “Als we niets doen, zitten we binnen enkele jaren ver boven onze capaciteit. Dat kunnen we alleen opvangen door de lijnen om te vormen tot een metro.”

Scherpe bocht

De tunnel tussen Noord en Zuid was altijd voorzien om een volwaardige metro te worden, maar ter hoogte van station Lemonnier, vlak bij het Zuidstation, geeft dat problemen. De trams maken aan dat knooppunt een scherpe bocht die niet haalbaar is voor een metrostel. Om de metro te laten rijden, komt er een volledig nieuwe tunnel van 650 meter en een nieuw metrostation: Toots Tielemans. De werken daarvoor zijn inmiddels van start gegaan. Tegen 2024 moet op het hele traject tussen Noord en Albert dan een metro rijden. De volledige lijn 3 zal pas in 2030 af zijn.

De komst van de metro betekent niet dat de tramlijnen aan Lemonnier zullen verdwijnen. Ook die tunnels, en het station, worden onder handen genomen als de metrowerken afgelopen zijn. Zo komen er extra ingangen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zal ook een gang lopen tussen de stations Toots Tielemans en Lemonnier. Daarvoor wordt een gang gebruikt die al van de jaren ’60 dateert, maar nu niet gebruikt wordt.

Toegangspoort

Voor het zover is, moeten er nog zware werken gebeuren. Aan Albert komt een multimodale remise en aan het Noordstation wordt een keerpunt voor de metrostellen ingericht onder de grond. De zwaarste werken zullen echter gebeuren aan de Stalingradlaan, waar het nieuwe station onder komt. “Dit is een complexe werf met een grote impact op de wijk”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “De handelaars hier zijn voorstander van de metro, maar bang van de werf. Daarom voorzien we voor het tiental getroffen zaken een speciaal onderkomen verderop op de laan. Door de werken zullen enkele handelaars hun stek in het Zuidpaleis even moeten verlaten. Daarna gaan we de laan van gevel tot gevel opnieuw aanleggen. Die heeft immers alle potentieel om een echte toegangspoort tot de stad te worden.”