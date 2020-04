Werken aan Leopold II-tunnel kunnen herbeginnen



24 april 2020

Bron: Belga 0 Brussel De werken aan de Leopold II-tunnel in Brussel worden zondag om 22 uur hervat. Die werden gestopt omdat er door de coronacrisis te weinig personeel beschikbaar was. De manier van werken wordt nu aangepast om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Dat schrijven de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door Brussel Mobiliteit. Al twee jaar lang wordt de langste tunnel van ons land gerenoveerd. Na de stop door corona, kunnen die nu hervatten. “Er werd beslist om vanaf zondagavond 26 april 22 uur zeven dagen per week de klok rond te werken. Op die manier kan de opgelopen vertraging ingehaald worden zodat de werken die voor de zomer gepland zijn volgens schema kunnen verlopen”, verklaart Brussel Mobiliteit.

De Leopold II-tunnel kan volledig afgesloten worden nu er in Brussel minder verkeer is. “Momenteel is er 75 procent minder verkeer in de tunnel. Telkens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bijgestuurd worden, zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden. Indien nodig, zal het werkritme in de Leopold II-tunnel aangepast worden”, aldus Brussel Mobiliteit nog.

Geleidelijk aan worden verschillende werven opnieuw opgestart. Vanaf 4 mei wordt bijvoorbeeld gestart met de aanleg van een brede, aangeplante berm tussen de rijbaan en het fietspad van de Vilvoordsesteenweg. Het fietspad wordt ook verbreed, zodat er een fiets-wandelweg ontstaat, verduidelijkt woordvoerder Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.