Werf van gevangenis van Haren ligt stil, nog overleg over voetgangerszone JCV

19 maart 2020

14u50 1 Brussel De werf van de nieuwe gevangenis van Haren ligt stil. Vanaf maandag geldt hetzelfde voor de werven van Beliris, dat is het federale fonds voor Brussel. Over de werken aan de voetgangerszone wordt momenteel nog overlegd.

Beliris raadt aan om zijn werven vanaf maandag 23 maart op te schorten. “Het is moeilijk de aanbevelingen voor ‘social distancing’ te verzoenen met de veiligheid van het personeel op de werf, zowel voor de medewerkers van Beliris als die van de aannemer”, zo laat Beliris weten. “Bovendien wordt het op sommige werven moeilijk om afdoende sanitaire maatregelen te nemen, bijvoorbeeld voor het transport, het desinfecteren van handen, van het materieel en van het gereedschap, en om de logistieke keten te garanderen om het benodigde materiaal op de werf te krijgen.”

De werken liggen alvast stil tot 5 april. “Deze donderdag en vrijdag zullen aangewend worden om de werven te beveiligen en om te overleggen met onze aannemers”, zegt Beliris.

Toch bestaat de kans dat de werken op bepaalde plaatsen nog doorgaan. “In het geval dat een aannemer absoluut wil blijven verder werken, zal dit gebeuren in nauw overleg om erop toe te zien dat de regels van sociale afstand worden nageleefd”, zegt Elien De Swaef van Beliris. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de werken aan de voetgangerszone, die momenteel hun einde naderen.

Gevangenis

De werken aan de nieuwe gevangenis in Haren liggen alvast ook stil. Daar besliste het consortium Cafasso zelf om te stoppen met werken. De werven van een andere grote bouwheer in Brussel, de Regie der Gebouwen gaan voorlopig wel verder. “Onze werven lopen momenteel door mits naleving van de strengere maatregelen omtrent social distancing van de federale overheid”, zegt woordvoerder Johan Vanderborght. “De werf in het Jubelpark gaat momenteel door. Er worden wel geen nieuwe delen opgestart, maar er is nog voldoende werk dat moet worden afgewerkt.”