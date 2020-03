Werf aan zo goed als afgewerkt Beursplein wordt stilgelegd JCV

23 maart 2020

15u12 1 Brussel Beliris heeft maandag de werven aan de centrale lanen in Brussel stilgelegd door de coronacrisis. Wanneer er verdergewerkt wordt, is nog niet zeker. Het Beursplein is op twee onderdelen na zo goed als afgewerkt.

Vorige week raakte al bekend dat de werven van Beliris, het federale fonds voor Brussel, bijna allemaal zouden stoppen. Over het Beursplein en de rest van de voetgangerszone bestond nog discussie, maar ondertussen is duidelijk dat ook daar niet wordt verdergewerkt.

Het nieuwe Beursplein is ondertussen wel zo goed als afgewerkt. Alleen de waterpartij in de Ortsstraat en een stukje vlak voor de trappen van de Beurs, moeten nog afgewerkt worden. De werf aan het verderop gelegen Fontainasplein is voor de helft klaar. Voorlopig geldt de sluiting tot 5 april, maar wanneer de werken effectief hervatten, is nog niet zeker.

Meer beelden van Vlaanderen en Brussel in coronatijden zijn hier te vinden.