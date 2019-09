Wereldkampioenschap Padel komt naar Brussel SZM

25 september 2019

15u43 1 Brussel Al van padel gehoord? Overal in Europa is de sport in volle opmars. In Spanje heeft padel zelfs tennis van de troon gestoten en is zo de tweede nationale sport geworden. Het grootste padelevenement komt nu ook naar Brussel. Van donderdag 26 september tot zondag 29 september wordt namelijk de ‘World Padel Tour’ georganiseerd op het Rogierplein.

Elk jaar kiest ULB Sports een sportdiscipline om in de kijker te zetten tijdens de Europese week van de Sport, ‘Be Active’. Zo willen ze het grote publiek bewust maken dat het nodig is om een sport te beoefenen of om te bewegen in het algemeen. Dit jaar is de keuze gevallen op padel, aangezien die momenteel aan een opmars bezig is. Padel is een mix van tennis en squash die de voordelen van beide disciplines verenigt. Deze racketsport wordt gespeeld op een veld dat kleiner is dan bij tennis (10x20 m) en dat begrensd wordt door ramen en rasters. De ballen die gebruikt worden zijn ook kleiner dan tennisballen, maar de punten worden op dezelfde manier geteld. Toch is deze sport gevoelig anders, want de ballen mogen ook tegen de ramen of het raster gespeeld worden, net als bij squash.

Wereldkampioenschap

In het kader van de Europese week van de Sport (‘Be Active’) gaat in Brussel de Belgische fase van het Wereldkampioenschap Padel door. De perfecte gelegenheid dus om eens extra aandacht te vestigen op een racketsport die overal in Europa in volle opmars is. ULB Sports, de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de ‘Association Francophone de Padel & de Tennis’ en Tennis & Padel Vlaanderen brengen de beste nationale en internationale padelspelers samen in Brussel.

Het evenement gaat door van donderdag 26 tot zondag 29 september 2019 op een overdekt centercourt en een niet-overdekt veld op het Rogierplein in Sint-Joost-ten-Node. De belangrijkste wedstrijden worden gespeeld op een overdekt centercourt met zitplaatsen. Op het terrein ernaast kan je terecht voor initiaties, demonstraties en aanvullende wedstrijden. Verschillende merken uit de padelwereld zullen zich ook verzamelen in de ‘Padel Village’ van 1.000 m2 waar bezoekers hun uitrusting kunnen kopen.

Alle grote namen samen

Ook in België begint padel een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Heel wat tennisclubs hebben ondertussen een padelterrein en er worden ook steeds meer padelclubs opgericht. Vijf jaar geleden waren er in ons land slechts 3 padelclubs, maar vandaag zijn er 145 plekken waar je padel kan spelen. Tenniskampioenen Olivier Rochus en Kim Clijsters zijn alvast fan van deze nieuwe sport.

Fernando Belasteguín, zestien jaar lang nummer 1 in de wereldranking en professioneel padelspeler, is peter van het toernooi en zal aanwezig zijn samen met de huidige wereldkampioenen M. Sánchez en S. Gutiérrez. Daarnaast gaan Jean-Michel Zecca, Adrien Devyver, Tom De Sutter, Tom Boon, Olivier Rochus en Sabine Appelmans op het evenement ook enkele demonstratiewedstrijden spelen.