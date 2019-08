Wegverzakking op Belliardstraat veroorzaakt nog heel de week hinder SZM

19 augustus 2019

11u11 0 Brussel Er zal nog heel de week hinder zijn door de wegverzakking op de Belliardstraat. Dat laat de Brusselse politie weten. Een omleiding is voorzien richting het Schumanplein en het Jourdanplein.

Op de Belliardstraat heeft zich zondag rond 16 uur een wegverzakking voorgedaan tussen de Froissartstraat en de Oudergemlaan. Dat gebeurde na werken van Sibelga, de netbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel, maar veroorzaakte geen gas- of waterlek. Door de wegverzakking is er plaatselijk maar één rijstrook vrij. Hierdoor is een omleiding voorzien naar het Schumanplein en het Jourdanplein. De hinder zou nog minstens tot het einde van de week duren.