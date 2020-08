Wegpiraten moeten voertuigen afgeven aan politie Wouter Hertogs

04 augustus 2020

19u51 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft zondag en maandag twee voertuigen van wegpiraten bestuurlijk in beslag genomen.

Het eerste voertuig, een driewielige motorfiets, werd zondag rond de middag opgemerkt aan het Liedtsplein in Schaarbeek. De bestuurder probeerde met zijn driewieler op het trottoir te slippen waar zich meerdere voetgangers bevonden. Daarna vervolgde hij zijn weg richting de Paleizenstraat en de Overvloedstraat waar hij dezelfde overtreding nogmaals uitvoerde. Hij reed bovendien in de verkeerde richting en parkeerde op een oversteekplaats. De politie kon de motorfiets onderscheppen en bij de controle bleek dat de bestuurder niet beschikte over het rijbewijs dat nodig is voor dat type. De motorfiets werd in beslag genomen.

Maandagavond merkte een patrouille een straatrace op tussen twee voertuigen. Die reden tegen hoge snelheid op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek en probeerden elkaar af te troeven, hoewel de snelheid er beperkt is tot 30km per uur. Door hun rijgedrag brachten de bestuurders hun veiligheid en deze van de andere weggebruikers in het gevaar. De politie kon één voertuig onderscheppen en in beslag nemen, maar de andere auto ging er bij het zien van de politie vandoor.