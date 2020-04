Wegpiraat scheurt door zone 30: politie neemt wagen bestuurlijk in beslag SHVM

07 april 2020

16u52 0 Brussel De politiezone Brussel-Noord heeft afgelopen zondag opnieuw een wagen van een wegpiraat bestuurlijk in beslag genomen. De man reed aan ongewone snelheid door een zone 30 en bracht daarmee het leven andere weggebruikers in gevaar.

Rond 17.30 uur merkte de patrouille ‘Covid-19' een wegpiraat op in de Paul Deschanellaan te Schaarbeek. Volgens de politie reed de bestuurder met zijn Mercedes-Benz aan een ongewone snelheid in de Louis Bertrandlaan en in de buurt van het Josaphatpark. In de wijk is een maximumsnelheid van 30 km per uur toegelaten.

“Het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder bestond uit het maken van bruuske afremmingen afgewisseld door krachtige optrekkingen van het voertuig om dan verder te rijden aan ongewone snelheden”, aldus de politiezone Brussel-Noord. “Door dit rijgedrag kon de bestuurder niet anticiperen op mogelijke hindernissen op de weg en had hij bijgevolg geen controle over zijn eigen voertuig.”

Op het moment van de feiten bevonden zich verschillende weggebruikers op die plaats. “Hij bracht de lichamelijke integriteit van de verschillende weggebruikers in gevaar. Tijdens de gebeurtenis raakte niemand gewond.”

De politie stelde een proces-verbaal op voor de verschillende overtredingen die de bestuurder pleegde. “Met het oog op deze vaststelling door de patrouille en bij afwezigheid van een eventuele gerechtelijke inbeslagneming van het voertuig, is de lokale politie Brussel-Noord overgegaan tot een bestuurlijke inbeslagname, uitgevoerd op basis van het artikel 30 van de WPA.”