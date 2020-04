Wegpiraat rijdt met volle snelheid door straten met kind naast zich SHVM

14 april 2020

19u56 0 Brussel De politiezone Brussel-Noord heeft afgelopen vrijdag opnieuw een voertuig voor vijf dagen bestuurlijk in beslag genomen nadat een wegpiraat met hoge snelheid door enkele straten in Sint-Joost-ten-Node scheurde. Bij controle bleek vooraan in de wagen een kind te zitten.

Het was de patrouille Covid-19 van de politiezone Brussel-Noord die de wegpiraat vrijdag opmerkte in de Verbiststraat in Sint-Joost-ten-Node. “De bestuurder reed met zijn Opel met een onaangepaste snelheid in de straat”, klinkt het bij de politiezone. “Aangekomen ter hoogte van het kruispunt van de Verbiststraat met de Leuvensesteenweg diende de bestuurder sterk af te remmen om de voertuigen voor het rode verkeerslicht niet aan te rijden. Van zodra het verkeerslicht op groen sprong, vertrok het voertuig opnieuw met hoge snelheid, haalde een voertuig rechts in en veroorzaakte daardoor bijna een ongeval met een ander voertuig.”

De politie kon de bestuurder onderscheppen aan het Sint-Joostplein. Daarop ging de politie over tot een controle. Daaruit bleek een klein kind vooraan in het voertuig te zitten. “Door dit onaangepast rijgedrag kon de bestuurder niet anticiperen op mogelijke hindernissen op de weg en had dus onvoldoende controle over zijn eigen voertuig. De bestuurder bracht hierdoor niet alleen het jonge kind, maar ook verschillende andere weggebruikers in gevaar.”

De politie stelde vervolgens een proces-verbaal op en nam het voertuig voor vijf werkdagen in beslag.