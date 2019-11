Waterprijs gaat voor het eerst sinds 2014 omhoog JCV

22 november 2019

09u18 0 Brussel Voor het eerst in meer dan vijf zal de waterprijs in Brussel weer omhoog gaan. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een stijging van 2,76 euro per persoon per jaar.

De Raad van Bestuur van Brugel, de Brusselse regulator , heeft beslist dat de prijzen voor volgend jaar opnieuw mogen worden geïndexeerd. De waterprijs was in Brussel al sinds 2014 bevroren. Door de indexering gaat de waterfactuur met 2,76 euro per persoon per jaar omhoog. Beheerder Vivaqua houdt daarvoor rekening met een gemiddeld verbruik van 35 kubieke meter per persoon per jaar binnen je gezin.

Volgens Vivaqua is de verhoging van de waterprijs broodnodig om te kunnen blijven investering in de infrastructuur en in het rioolnet. Dat lijdt in Brussel onder de vele oude leidingen die nog in gebruik zijn en die in zeer slechte staat verkeren. De oude riolen is een van de oorzaken van wegverzakkingen die regelmatig gebeuren in het Gewest. “In het kader van ons strategisch plan voor de komende vijf jaar zijn we concrete en precieze verbintenissen aangegaan om zowel onze dienstverlening aan de bevolking als onze werkwijze en onze werkprocessen te verbeteren”, onderstreept Laurence Bovy, directrice-generaal van Vivaqua. De watermaatschappij wil de nodige investeringen doen en tegelijkertijd de stijging van de schuldenlast een halt toeroepen.

Vivaqua benadrukt ook dat er al maatregelen bestaan voor wie het moeilijk heeft om de factuur te betalen, zoals het sociaal waterfonds. De maatschappij pleit echter voor de snelle invoering van een sociaal tarief. “Wij pleiten voor de invoering van een echt sociaal watertarief, naar het voorbeeld van wat in de energiesector bestaat”, zegt Bernard Van Nuffel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vivaqua. “We zijn blij dat het sociaal tarief opgenomen is in de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering en we hopen dat het op 1 januari 2021 in werking kan treden.”