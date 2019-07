Watermaal-Bosvoorde laat spoorwerf stilleggen JCV

16 juli 2019

17u31 0 Brussel De gemeente Watermaal-Bosvoorde legt een werf van spoornetbeheerder Infrabel stil. Er werd een technisch lokaal voor de signalisatie op het Gewestelijk ExpresNet gebouwd, maar dat zou niet op de bouwvergunning staan.

In de buurt van de Terhulpsesteenweg, vlabij het station van Bosvoorde, werkt Infrabel aan een zogenaamde seinkeet, die de signalisatie aanstuurt. Enkele buurtbewoners hadden opgemerkt dat het gebouw mogelijk illegaal werd geplaatst. Het komt immers niet voor op de bouwvergunning. De omwonenden zijn bang voor verzakkingen en scheuren in hun huizen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marie-Noëlle Stassart (Ecolo) wil dat Infrabel contact opneemt met het Brussels gewest om een oplossing te zoeken. “Er zijn nog verschillende oplossingen mogelijk”, zegt Stassart. “Als gemeente zijn wij natuurlijk niet tegen de bouw van het Gewestelijk ExpresNet gekant. Maar zonder bouwvergunning zijn wij verplicht om de werf stil te leggen. De regels zijn voor iedereen dezelfde.”

Volgens Infrabel was er geen enkele intentie om illegaal te bouwen. De spoornetbeheerder zal nu contact opnemen met het Gewest. “We zullen uitklaren of er een vergunning nodig was”, zegt woordvoerster Charlotte Verbeke. “Het geheel zit immers in een grijze zone. Het is wel de bedoeling om de werf zo snel mogelijk weer op te starten.”