Waterkoker vat vuur: vrouw raakt ernstig gewond aan handen SHVM

18 maart 2020

21u58 0 Brussel Een vrouw uit Anderlecht is woensdag gewond geraakt bij een keukenbrand, veroorzaakt door een kortsluiting. Het slachtoffer werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

De brand ontstond om iets na 17 uur in de keuken van een woning in de Romanie Van Dyckstraat. De boosdoener was een kortsluiting in een elektrische waterkoker. Het vuur sloeg over naar een meubel, waarop de vrouw de waterkoker probeerde te verplaatsen en daardoor ernstig verbrand raakte aan de handen.

De brandweer had de brand snel onder controle en de schade bleef beperkt tot de keuken.