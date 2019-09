Waterfactuur in Brussel zal wellicht in 2020 duurder worden SZM

24 september 2019

17u41 0 Brussel Waterbeheerder Vivaqua wil de waterprijs in Brussel verhogen. Dat bevestigt het bedrijf aan La Capitale. De verhoging zou al kunnen gebeuren vanaf 2020. Het bedrijf heeft bij regulator Brugel al een prijswijziging aangevraagd.

Sinds 2014 is de prijs van het water in Brussel ongewijzigd. Maar de uitgaven van de waterbeheerder zouden wel gestegen zijn. “We hebben een verzoek ingediend om de waterprijs te verhogen”, zegt Yves Bourdeau, directeur van Vivaqua. “Tot nu toe hebben we kunnen werken zonder prijsverhoging, maar dat zal stilaan niet meer mogelijk zijn.”

Vivaqua heeft al een verzoek ingediend en is al maanden in gesprek met regulator Brugel. Voorlopig wordt het dossier nog onderzocht. Vivaqua hoopt wel dat de beslissing zal vallen vóór het einde van het jaar zodat de nieuwe prijzen vanaf 2020 kunnen gelden.