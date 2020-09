Wat met het neutraliteitsprincipe in Brussel? Gewest geeft gemeenten voorlopig vrij spel JMBB

22 september 2020

18u42 0 Brussel Wat gebeurt er met het neutraliteitsprincipe achter het loket in Brusselse gemeenten? In Molenbeek buigt een werkgroep zich over diversiteit in de gemeenteadministratie nadat een motie er als een donkere wolk boven de lokale coalitie hing , en in sommige andere Brusselse gemeenten lijkt men in soortgelijke richtingen te evolueren: in Schaarbeek en Anderlecht houden lokale werkgroepen zich ook bezig met mogelijke wijzigingen aan het neutraliteitsprincipe. De N-VA wou daarom weten wat het standpunt van de Brusselse regering is.

“De N-VA is bekommerd om de levensbeschouwelijke neutraliteit van de dienstverlening bij de Brusselse gemeenten. Maar het zou ook absurd zijn dat elke gemeente het debat afzonderlijk voert. Daarom dient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze kwestie naar zich toe te trekken”, zei Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). Minister Clerfayt (Défi), die bevoegd is voor lokale besturen, antwoordde schimmig: “De gewestelijke toezichthoudende overheid heeft geen informatie over reglementaire handelingen waarbij het begrip inclusieve neutraliteit formeel in een Brussels gemeentebesluit werd vastgelegd. In sommige gemeenteraden werden moties ingediend en besproken, maar die hebben geen bindende rechtskracht. Er is dus geen duidelijke wettelijke basis om over deze problematiek te kunnen oordelen”, klonk het in de plenaire zitting.

Als partij verdedigen wij de vrijheid op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen voor loketbedienden. Dat werkt in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en ook in ons land werkt die aanpak prima in steden als Gent en Mechelen. Juan Benjumea-Moreno

Goed werk en gelijke service

De minister benadrukte voorts dat het in navolging van Franse wetgeving van belang is dat discriminatie op grond van godsdienst bij de toegang tot een bepaalde functie verboden is. Bij Groen-parlementslid Juan Benjumea-Moreno weerklinken geluiden uit gelijkaardige hoek: “Als partij verdedigen wij de vrijheid op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen voor loketbedienden. Dat werkt in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en ook in ons land werkt die aanpak prima in steden als Gent en Mechelen.” Het belangrijkste is dat gemeentepersoneel goed werk leveren en een gelijke service verlenen, luidt het. “Hoe ze zich kleden, of welk geloof ze uitdragen, daar hoort wat ons betreft niemand in tussen te komen.”

Vanden Borre ziet weinig graten in het standpunt van Groen. “Het is een manier om stemmen te ronselen bij bepaalde gemeenschappen, denk maar aan de affiches die voor de verkiezingen werden uitgedeeld. Op het basisprincipe dat moeizaam verworven is, wil men nu uitzonderingen beginnen te maken, en daar mogen we niet aan toegeven. We moeten dat principe handhaven in het belang van alle Brusselaars.”