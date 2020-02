Wandelen in bosrijk gebied is af te raden tijdens storm Ciara MKV

08 februari 2020

11u20 0 Brussel Storm Ciara staat voor de deur. Was je van plan om zondag je wandelschoenen aan te trekken, dan is dat misschien toch een plan om uit te stellen. Het KMI waarschuwt dat code geel -wat momenteel aangegeven staat- wellicht in code oranje zal veranderen naargelang hun voorspellingen bevestigd worden.

Bij code oranje raadt het agentschap Natuur en Bos af om hun recreatiedomeinen te betreden. Is het code rood dan is het verboden de domeinen te betreden. Kortom voor ieders veiligheid: neem het risico niet als het zondag stormt. Volgens de voorspellingen kunnen ons morgen verwachten aan toenemende rukwinden van 80 tot lokaal 100 km/u. Zondagavond en een deel van zondagnacht nemen de rukwinden nog verder toe en kunnen ze pieken tot 110 à 120 km/u, of lokaal zelfs nog meer. Naar maandagochtend en maandag overdag blijft het hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen.

Op de website van het KMI kan je nagaan welke code momenteel van kracht is.

Op deze lijst kan je nagaan welke parken en domeinen behoren tot Natuur en Bos in de rand rond Brussel.