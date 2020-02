Wagen over de kop bij frontale botsing in Anderlecht: vier gewonden JCV

19 februari 2020

15u55 0 Brussel Bij een frontale botsing in de Onderwijsstraat in Anderlecht zijn woensdagmiddag vier gewonden gevallen. Een wagen reed er frontaal in op een andere bij een inhaalbeweging. Dat bevestigt de politie van de zone Zuid.

In totaal waren er zes voertuigen betrokken bij het ongeval. Een van de wagens ging over de kop en raakte daarbij nog enkele geparkeerde voertuigen.

Volgens onze informatie gebeurde het ongeval toen een wagen een bestelwagen wilde inhalen die dubbel geparkeerd stond. Daarbij botste die frontaal op een tegenligger. Een van de twee wagens ging daarbij over de kop.

In totaal werden er vier mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie van hen verkeerden niet in levensgevaar. Over de vierde persoon had de politie geen verdere informatie.