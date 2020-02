Wagen knalt tegen signalisatiepaal op E40, koppel overleeft het niet Shauny Verheulpen Robby Dierickx

27 februari 2020

18u42 58 Brussel Een koppel uit Zaventem is woensdagavond omstreeks 21 uur betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E40 richting Luik. De twee werden in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis, en overleden daar aan hun verwondingen.

Om iets na 21 uur raakte een koppel, twee veertigers uit Zaventem, gisterenavond betrokken bij een zwaar verkeersongeval nadat ze de Belliardtunnel uitreden richting Luik. De wagen van het koppel knalde tegen de voet van een betonnen signalisatiepaal aan. Twee MUG-teams, drie ziekenwagens en vijf brandweerwagens snelden ter plaatse om de slachtoffers uit hun wagen te bevrijden en het duo onmiddellijk naar het ziekenhuis te vervoeren. Om in veilige omstandigheden te kunnen werken werd ook de uiterste rijstrook van de snelweg in de andere richting afgesloten. De politie stelde daarnaast een veiligheidsperimeter in.

Alle hulp kwam te laat voor de slachtoffers. Even later overleden ze in het ziekenhuis aan hun verwondingen. “Hoe het ongeval is kunnen ontstaan, wordt momenteel onderzocht”, zegt het parket van Brussel. Bij het ongeval raakten geen andere wagens betrokken.