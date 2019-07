Wagen gaat overkop in Belliardtunnel JCV

15 juli 2019

12u38 0 Brussel Bij een ongeval is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen op zijn dak beland in de Belliardtunnel. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde rond 2.50 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Even na het binnenrijden van de Belliardtunnel ging de wagen over de kop.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren de inzittenden al op eigen kracht uitgestapt. Ondanks de schade aan het voertuig, moest er niemand naar het ziekenhuis, zo bevestigt de Brusselse brandweer.