Wagen gaat door omheining van luchthaven JCV RDK

02 juni 2019

15u25 2 Brussel Een wagen heeft zaterdag een deel van de omheining van de luchthaven op de Tervuursesteenweg zwaar beschadigd. De wagen ging door de panelen die er staan en raakte ook de afrastering erachter.

De Federale Politie kon geen verdere uitleg geven over het ongeval, dus wat er precies gebeurde is onduidelijk. Langs de Tervuursesteenweg is een van de panelen die de luchthaven afschermen weg. De omheining erachter is beschadigd en er lagen brokstukken van een Honda verspreid op de plaats van het ongeval.