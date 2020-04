Wachten op duidelijkheid voor

evenementen in de Stad Brussel JCV

17 april 2020

15u02 0 Brussel Het is nog te vroeg om te zeggen of de zomerevenementen in de Stad Brussel zullen doorgaan of niet. Over de Zuidfoor bijvoorbeeld is nog geen definitieve beslissing genomen. De nieuwe veiligheidsraad van volgende week moet meer duidelijkheid brengen.

Zoals gewoonlijk is de zomeragenda in de Stad Brussel goed gevuld, maar het coronavirus gooit deze planning overhoop. Ondertussen werden Couleur Café, de Ommegang en Brussels Summer Festival al geannuleerd. Voor andere evenementen is er nog geen duidelijkheid. Ook niet voor de Zuidfoor, met 1,5 miljoen bezoekers nochtans een klepper.

Kleinere schaal

“Na de recente aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad is het nog te vroeg om meer duidelijkheid te geven over de talrijke geplande evenementen van nu tot 31 augustus. Als verantwoordelijke op lokaal niveau, moet ik wachten op preciezere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad om eventueel deze zomer evenementen op kleinere schaal te laten plaatsvinden in de buurten van onze stad”, zegt Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS).

Dat betekent dat het nog afwachten is voor evenementen als Hello Summer of de planting van de Meyboom. Zelfs over de Zuidfoor is nog geen beslissing genomen, al valt te horen dat de kans klein is dat die zal kunnen doorgaan. Schepen Houba overlegt nu met de organisatoren over een aanpak. Ze staat ook klaar om originele en solidaire cultuurprojecten in de stad te ondersteunen.