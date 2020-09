Exclusief voor abonnees Waarom werd Eric (54) doodgeknuppeld? “Hij verheugde zich zo op mijn verjaardag, maar op de uitnodiging? Geen reactie. Niet veel later wist ik waarom...” Stephanie Romans

26 september 2020

07u14 1 Brussel Drie maanden nadat een buur Eric Laurent (54) dood aantrof in zijn appartement , is er nog altijd geen spoor van de dader(s). Een jeugdvriend is ervan overtuigd dat Eric slachtoffer werd van zinloos geweld. “Welke andere verklaring zou er zijn?”

Vroeger, toen ze begin twintig waren, trokken ze wekelijks samen naar het voetbalstadion. Beide vrienden supporteren er vurig voor RSC Anderlecht. Ze praten veel, meestal over het voetbal, heel soms over werk, of familie, maar toch vooral over voetbal.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

