Vzw Straatverplegers helpt daklozen koel te blijven SZM

25 juni 2019

16u46 0 Brussel Vzw Straatverplegers heeft een nieuwe affiche en flyer met tips ontworpen voor daklozen om de hittegolf door te komen. In de zomer worden de affiches en flyers via de straatploeg en medisch-sociale hulporganisaties verspreid in Brussel en Luik.

Het warme seizoen kan fataal zijn voor daklozen, vooral vanwege de hittegolven die steeds vaker voorkomen. Uitdroging, zonnesteek, hygiëneproblemen, infecties en brandwonden zijn allemaal risico’s in geval van grote hitte. Daarom verspreidt de vzw Straatverplegers vanaf deze week een vernieuwde zomerpreventie campagne, “Wanneer het warm is, blijf cool”, in Brussel en Luik.

De campagne biedt een aantal basis preventietips om daklozen aan te moedigen om voor hun hygiëne en gezondheid te zorgen. De affiche is beschikbaar in zak- of posterformaat en de vormgeving is volledig vernieuwd voor deze editie van 2019. Straatverplegers wil ook het bredere publiek sensibiliseren voor de moeilijke situatie waarin daklozen in de stad moeten overleven, ook in de zomer.

Vzw Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne, gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.