Vzw Foyer mag verder gaan met Roma-werking

06 juli 2020

10u39 0 Brussel Vzw Foyer uit Sint-Jans-Molenbeek mag zijn Roma-werking verder zetten. Dat hebben de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist. In Brussel leven ongeveer 11.000 Rome en De Foyer staat beken om zijn kennis en expertise binnen die gemeenschap.

Foyer vzw bouwde in de afgelopen jaren de expertise op in het begeleiden, informeren en versterken van de banden de Roma-gemeenschap. Daaruit vloeide het Roma@Work project en het project buurtstewards voort. Dankzij deze initiatieven kwam er een grondige terreinkennis en konden sociale en culturele drempels overwonnen worden om resultaten te boeken.

Roma@Work is een uniek project dat inzet op begeleidingstrajecten naar opleiding en werk, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt. Hierbij wordt specifiek ingezet op factoren die de stap richting werk moeilijk maken voor Roma, zoals verblijfsstatuut, kinderopvang, mobiliteit en taal. Sinds het begin van het project werden er al 160 Roma begeleid. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds wordt dit initiatief voor de derde keer verlengd.

Het project buurtstewards zet samen met de Roma zelf in op drie contexten: school, buurt en gezin. En dan in het bijzonder bij gezinnen in de meest precaire leefsituaties. “Dankzij hun nauwe band met de lokale netwerken en gemeenschappen slagen zijn erin om een brug te maken tussen de Roma-doelgroep en de Brusselse voorzieningen. Ze schenken hierbij veel aandacht aan de noden en begeleiding van kinderen en jongeren”, zeggen Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en VGC-collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen).